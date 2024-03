Schiffstouren im Ruhrgebiet: Weiße Flotten bereiten Saisonstart vor

Der Frühjahrsputz auf den Schiffen der Weißen Flotten befindet sich auf der Zielgeraden. Zu Ostern werden sie erstmals in diesem Jahr wieder mit Fahrgästen in See stechen.

Besondere Touren zu Ostern

Auf dem Baldeneysee geht es am Karfreitag los - passend dazu wird Fisch auf den Rundfahrten serviert. Am Ostersonntag und Ostermontag wird außerdem ein Osterfrühstück angeboten. Bis zum Saisonstart Ende April bleiben die Schiffe am Baldeneysee dann aber nochmal im Hafen.

Auf der Ruhr in Mülheim bietet die Weiße Flotte ebenfalls Osterfahrten an. Und auf dem Kemnader See werden die Schiffe morgen noch mit Getränken und Co. für die Ostergäste beladen. Hier geht es direkt nach den Feiertagen mit den Rundfahrten weiter - erstmal aber nur bei gutem Wetter.

Offizielle Saisonstarts

Mülheim an der Ruhr: 20. 04 . 2024

Baldeneysee: 27. 04. 2024

Kemnader See: 01. 05. 2024

Harkortsee: 01. 05. 2024



