Werne: Ärger um Snackautomat vor Grundschule

Die Grundschüler der Wiehagenschule lieben den Automaten. Dort gibt es extrem scharfe Chips der Kultmarke Takis, es gibt Energydrinks, von denen selbst Erwachsene einen Koffein-Kick bekommen oder es gibt eine Schokoladensorte, die wie Cannabis-Blüten aussieht, allerdings aus Schoko-Reiswaffeln besteht und mit Matcha-Tee grün gefärbt ist. Jeden Morgen beobachten die Lehrer wie die Kinder neugierig davor stehen.

Verlockende Angebote für junge Kinder

Seit knapp zwei Wochen steht der Verkaufsautomat direkt gegenüber der Schule. Das Angebot sei schon auf die Klientel der jungen Kinder zugeschnitten, sagt die Schulleiterin Nicola Buschkotte dem WDR . Manche Kinder kämen zu spät zum Unterricht, weil sie morgens zu lange vor dem Automaten stehen. Das Angebot fasziniere die 6- bis 10-jährigen Schülerinnen und Schüler. Sie habe schon ein Kind beobachtet, das über die stark befahrene Straße flitzte, um was aus dem Automaten zu ziehen.

Die Lehrer sind fassungslos. Im Unterricht geht es um gute Ernährung, wie ein gutes Frühstück aussieht. Vor und nach dem Unterricht verplemperten die Kinder ihr Taschengeld nun an dem Automaten. Kauften Dinge wie die superscharfen Chips, vor denen sogar das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt. Und die in TikTok-Videos bei Wettbewerben, so genannten Challenges, eine Rolle spielen: Extrascharfe Chips als Mutproben, dokumentiert in den sozialen Medien.

Keine rechtliche Handhabe

Schulleiterin Nicola Buschkotte sind die Hände gebunden. Es gibt kein Gesetz, dass solche Automaten vor Grundschulen verbietet. Sie wünscht sich allerdings ein solches. Immerhin ist sie mit dem Betreiber des Automaten ins Gespräch gekommen. Ihr moralischer Appell, den Automaten andernorts aufzustellen, hat allerdings nicht gefruchtet. Immerhin will der Automatenbetreiber überlegen, in der Zeit vor dem Schulbeginn am Morgen den Verkaufsautomaten kurz abzustellen, so die Schulleiterin.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 23.02.2024 auch im Hörfunk auf WDR 2.

