Mehr Sicherheit: Walkie Talkies für Gelsenkirchener Schulen

Die Rede ist von "Schulen mit besonderem Gewaltpotential" . Falls zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer bei Konfliktsituationen auf dem Schulhof schnell Verstärkung herbeiholen müssen, könnten sie das über die Walkie Talkies tun.

Unbefugte auf dem Schulgelände

Konfliktsituation auf dem Schulhof

Trotz des Beschlusses habe man noch keine konkreten Schulen in Gelsenkirchen im Auge, so ein Stadtsprecher. In der Vergangenheit habe es jedoch an einzelnen Schulen Fälle gegeben, bei denen sich während des Schulbetriebs Menschen unerlaubt Zutritt zum Schulgelände erlaubt hätten. In solchen Fällen könnte eine Verständigung per Funkgerät helfen.

Auch in Duisburg kam es im November zu einem Angriff auf eine Grundschülerin. Eine Neunjährige wurde auf der Schultoilette brutal von einem 15-Jährigen angegriffen und verletzt. Der Jugendliche war unerlaubt auf dem Schulgelände. Die Polizei fahndete mit einer Täterbeschreibung und konnte den mutmaßlichen Angreifer fassen.