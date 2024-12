Neuer Winterfahrplan - Einschnitte für Bonn im Fernverkehr

Bonn Hauptbahnhof, Gleis 1. Es dauert Minuten, bis die Fahrgäste aus der Regionalbahn 48 aus- und eingestiegen sind. Der Blick auf die Anzeigetafel in der Bahnhofshalle offenbart, was die Menschenmengen am Gleis vermuten lassen. Jeder Zug in Bonn hat zu diesem Zeitpunkt Verspätung. Der IC ins ostfriesische Emden hält hier heute gar nicht.

Pro Bahn: ein Desaster

Mit dem Winterfahrplan verschärft sich die Lage am Bonner Hauptbahnhof noch einmal deutlich. Denn 20 Verbindungen im Fernverkehr fallen zusätzlich weg. Dr. Andreas Schröder, NRW -Landesvorsitzender des Fahrgastverbands "Pro Bahn" spricht von einem Desaster. Die Stadt werde weiter abgehängt. Schon in den letzten Jahren habe sich das immer weiterentwickelt und jetzt sei das ein Schlag ins Gesicht für viele Fahrgäste in Bonn, so Schröder.

Die Bahn macht die vielen Bauarbeiten zwischen Köln und Koblenz für die Angebotseinschränkungen verantwortlich. Knapp zwei Drittel der ICE-Halte wolle man in Bonn erhalten, sagt Bahnsprecher Stefan Deffner. Trotzdem müsse man weiterhin mit Problemen rechnen, weil die Sanierungen für eine zuverlässige und leistungsfähige Bahn wichtig seien.

Betroffen ist unter anderen die beliebte Verbindung nach Norddeich Mole. Wer auf die Ferieninseln Juist und Norderney will, muss in Köln umsteigen. Auch die Verbindung von oder zur Bundeshauptstadt Berlin wird ordentlich gekappt. Ein Großteil der Direktverbindungen der Linie 19, der ICE von Koblenz nach Berlin, hält nicht mehr in Bonn.

Bahnhof Siegburg/Bonn profitiert vom neuen Winterfahrplan

Um Fernverkehrszüge zu erreichen, müssen Bahngäste in Zukunft meist mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Köln oder Siegburg fahren. Siegburg profitiert deutlich vom neuen Fahrplan, da er direkt an einer ICE-Schnellstrecke liegt. Von Siegburg/Bonn gibt es jetzt täglich zwei Direktverbindungen nach Süden, nach München und dann weiter nach Salzburg oder Innsbruck.

Bonn wird von der Bahn abgehängt

" Die Bahn konzentriert und fokussiert sich auf die lukrativen und profitablen Strecken ", meint Dr. Andreas Schröder vom Fahrgastverband. Das hieße, Fernverkehrshalte wie Siegburg und vor allem auch Köln kriegen Verbesserungen. Die Bahn hänge aber auch andere Städte ab, zum Beispiel die Bundesstadt Bonn. Da gebe es weniger lukrative Verbindungen und somit habe Bonn das Nachsehen, so der "Pro Bahn" – Landesvorsitzende.

Vielleicht halten ICE -Fernzüge bald am Bahnhof in Bonn-Beuel. Hier laufen umfangreiche Sanierungsarbeiten, unter anderem, um die Bahnsteige zu erhöhen. Bisher halten hier nur Regionalbahnen und IC-Züge. 2026 sollen die Bauarbeiten beendet sein. Die Modernisierungen von drei Stellwerken zwischen Köln und Bonn-Bad Godesberg sind 2028 abgeschlossen. Vielleicht wird der Hauptbahnhof Bonn dann wieder mehr an den Fernverkehr angeschlossen.

