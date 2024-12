Das Fest rückt näher - seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Wir haben fünf vorweihnachtliche Ausflugtipps in NRW und Umgebung. Aber Achtung: Einige kann man nur noch am dritten Advent besuchen.

Weihnachtsmarkt unter Tage in Recklinghausen

Das gibt es wahrscheinlich nur im Ruhrgebiet: In Recklinghausen steigen Besucher in diesem Jahr erstmals tief unter die Erde, um einen der ungewöhnlichsten Weihnachtsmärkte zu entdecken. In 17 Meter Tiefe stehen hier die Buden unter Tage im dortigen Trainingsbergwerk. Da bekommt das Wort "Christstollen" eine ganz neue Bedeutung. Übrigens: Helm ist bei diesem Weihnachtsmarktbesuch Pflicht.

Ort: Bergehalde der Zeche Recklinghausen in Recklinghausen-Hochlarmark

Öffnungszeiten: Sonntag, 15. Dezember, bis 18 Uhr

Eintritt: frei

WDR2 Weihnachtswunder in Paderborn

WDR2-Moderatoren senden aus dem Glashaus in Paderborn

Geld spenden und Song wünschen - so einfach funktioniert das Weihnachtswunder. Der Paderborner Domplatz ist fünf Tage lang der Arbeitsplatz für die WDR2-Moderatoren Sabine Heinrich, Thomas Bug, Jan Malte Andresen und Steffi Neu. Noch bis Mittwochabend senden sie durchgehend live aus einem gläsernen Studio auf dem Paderborner Domplatz und sammeln online und vor Ort Spenden. Die 2-Millionen-Marke ist schon geknackt. Auf der prominenten Gästeliste stehen heute die Comedians Mirja Boes und Abdelkarim. Außerdem haben die Sänger Iggi Kelly und Kamrad ihren großen Auftritt auf der Weihnachtswunder-Bühne.

Ort: Domplatz Paderborn

Öffnungszeiten: bis Mittwoch 18.12., rund um die Uhr

Eintritt: frei

Arcen Scrooge-Festival in den Niederlanden

Kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze können Besucher im Dörfchen Arcen tief in die Vergangenheit abtauschen. Hunderte Laiendarsteller in Kostümen lassen dort die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens lebendig werden. Nicht nur das Dorf ist umdekoriert, auch Musik, Gesang, Theater beamen Besucher ins England um 1850 zurück. Das schöne Spektakel gibt es nur alle zwei Jahre.

Ort: Dorf Arcen, Niederlande (10 Kilometer von Venlo)

Öffnungszeiten: Sonntag, 15. Dezember bis 18 Uhr

Tickets: Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro

China Lights im Kölner Zoo

Bei den China Lights im Kölner Zoo erhellen Hunderte leuchtende Tier- und Fantasiefiguren den Tierpark. Sechs Wochen lang hat ein Team aus China gebraucht, um rund 1.400 Figuren im Kölner Zoo aufzubauen. Der Lichter-Parcours startet schon vor den Zoo-Toren mit einem 40 Meter langen Leuchtdrachen. Im Tierpark selbst gibt unter anderem funkelnde Flamingos, schillernde Pflanzenblätter oder leuchtende Löwen im XXL-Format.

Ort: Kölner Zoo

Öffnungszeiten: bis zum 2. Februar

Eintritt: Erwachsene 23 Euro, Kinder 11 Euro

Weihnachtsmarkt der Herzen in Heinsberg

Ein Glas Punsch, einen frischen Krapfen, ein kleines Geschenk - nicht jeder kann sich so einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt leisten. Ein Pfarrer aus Heinsberg hatte da eine gute Idee - den "Weihnachtsmarkt der Herzen". Auf dem Markt steht eine "Bonkasse". Besucher, die es sich leisten können, kaufen Bons und legen sie hinein. Mitarbeiter verteilen die Bons dann an Menschen, die wenig Geld haben. Viele Helfer machen den Markt so zu einem sozialen Treffpunkt. Die Einnahmen des Marktes kommen der Tafel Heinsberg zugute.

Ort: Christuskirche Heinsberg

Öffnungszeiten: Sonntag, 15. Dezember, 12 bis 20 Uhr

