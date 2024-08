Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Autofahrer aus Kamen auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs. Zwischen Dortmund-Mengede und der Anschlussstelle Nordost hat er vor sich dann ein Auto bemerkt, bei dem der Auspuff lose herunterhing. Er hat dann auf sich aufmerksam gemacht, beide Fahrzeuge haben dann auf dem Seitenstreifen gehalten.

Der 35-Jährige, das spätere Unfallopfer, stieg vom Rücksitz aus und ging auf dem Standstreifen zur Fahrertür des Autos mit dem losen Auspuff. Dabei wurde er von einem nachfolgenden Lkw erfasst. Tragischerweise war der aus bislang ungeklärter Ursache an dieser Stelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Helfer sollten zuerst auf eigene Sicherheit achten

Immer wieder kommt es in ähnlichen Situationen zu Unfällen, bei dem vor allem Helfer zu Schaden kommen. In dem Fall wollte der Mann aus Kamen auf einen Defekt aufmerksam machen. Aber durch das Betreten des Seitenstreifens hat er sich schon in Gefahr gebracht.

Der ADAC Westfalen warnt eindrücklich vor solchen Situationen. "Das Wichtigste ist, dass die Eigensicherung immer noch an erster Stelle steht", sagt Till Westermann vom ADAC. Ein großes Problem sei, dass viele Autofahrer oder Autofahrerinnen in der Situation schnell helfen wollen und dann nicht auf die eigene Sicherheit achten. Sie steigen zum Beispiel auf der Fahrerseite aus, also auf der Seite, die zur Fahrbahn hinzeigt. Schon das sei sehr gefährlich.

"Man sollte ein ganzes Stück hinter dem anderen Fahrzeug stehen bleiben. Dann Warnblinklicht an, Warndreieck mitnehmen und auf der Fahrbahn fernen Seite aussteigen, also am besten über den Beifahrersitz", so der Ratschlag des ADAC.

Auf Autobahnen über die Leitplanke kommen

Wichtig sei natürlich auch die Sicherheitsweste anzuziehen. Außerdem sollten sich Helfer dem anderen Fahrzeug nur nähern, nachdem sie über die Leitplanke geklettert und damit auf der sicheren Seite sind. Von dort können sie dann gucken, ob Hilfe notwendig ist. Im aktuellen Fall wollte der Helfer nur eben sagen, dass der Auspuff kaputt ist. Aber selbst bei solchen - vermeintlich - schnellen Aktionen ist die eigene Sicherheit oberstes Gebot.

An diesen heißen Tagen weist der ADAC außerdem noch auf eine andere Sache hin: Autofahrer sollten bei extremen Temperaturen Vollsperrungen und Stau mitbedenken. In diesem Fall war die Autobahn 2 Richtung Hannover für einige Zeit gesperrt, zahlreiche Autofahrer und Fahrerinnen haben bei sengender Hitze im Stau gestanden.