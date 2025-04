Watzke bestätigte in der ZDF-Sendung "Aktuelles Sportstudio" am Samstagabend, dass man bei der Borussia die Idee diskutiert habe, Hummels von der AS Rom für die Klub-WM zurückzuholen.

Nach derzeitigem Stand gibt der Verein laut Watzke aber den jetzigen Spielern den Vorzug. Aber Watzke ergänzte: "Wenn sich noch einer verletzt aus der Defensive und nicht an der Klub-WM teilnehmen kann, dann ist der Mats die erste Alternative."

Den BVB plagen in der Defensive große Sorgen. Abwehrchef Nico Schlotterbeck wird den Dortmundern aufgrund einer schweren Knieverletzung rund ein halbes Jahr lang fehlen. Möglich wäre eine Rückkehr von Hummels zum BVB schon im Juni, weil es für die Teilnehmer der Klub-WM ein zusätzliches Transferfenster gibt.

Watzke sieht aktuelle BVB-Spieler vor Hummels

Hans-Joachim Watzke