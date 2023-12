Ministerbesuch in Witten: Wie eine alte Problem-Müllkippe zum Vorbild wird

Viele Altlasten in ganz Nordrhein-Westfalen

Ein landesweites Problem, betont der Grünen-Politiker: In NRW gebe es aktuell rund 80.000 Flächen mit solchen Altlasten oder Altlast-Verdachtsfällen. Man müsse noch viele Flächen untersuchen und letztendlich alle von Altlasten befreien. Im Sinne der Natur, der Gesundheit - aber auch, um im ganzen Land rare Bauflächen wiederzubekommen.

In Witten-Annen wird es weniger um neue Bauflächen gehen, als vielmehr darum, den dort bereits lebenden Anwohnern mehr Sicherheit zu geben. Rund um die Fläche stehen Wohnhäuser. Wittens Bürgermeister Lars König betont auch mit Blick auf die jetzigen Bauarbeiten, es sei wichtig, die Belastungen für die Anwohner möglichst gering zu halten.

Ab nächster Woche Sprengungen

Der erste Schritt zum Schacht ist diese Baubrube

Trotzdem werden die nächsten Wochen ihnen einiges abverlangen. Denn noch ist die tiefe Baugrube auf dem Gelände nur die Vorarbeit für den Drainage-Schacht. Während bislang nur gebaggert wurde, wird ab kommender Woche im Gestein gesprengt, um den Schacht zu bauen.

Der AAV betont, dass diese Sprengungen unter strenger Aufsicht passieren werden. So sollen in allen Wohnhäusern Messgeräte stehen, die Erschütterungen durch die Sprengungen aufzeichnen und so auch etwaige Beschädigungen an den Häusern lokalisieren können. Das alles verknüpft mit der Hoffnung, dass Ende 2024 die Arbeiten abgeschlossen sein werden - und in jeder Hinsicht Ruhe in Witten-Annen einkehrt.

