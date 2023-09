Verseuchtes Erbe: Dortmund will ehemaliges Envio-Gelände sanieren

Stand: 17.09.2023, 06:00 Uhr

In NRW sind rund 3.000 Flächen mit Schadstoffen belastet. Mehr als 28.000 weitere gelten als Verdachtsfälle. Das Problem: die Eigentümer sind oft insolvent, sodass die Kommunen die Sanierung übernehmen müssen – so wie im Fall von Envio in Dortmund.

Von Daniela Becker