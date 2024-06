Überfall in Duisburg: Kind als Lockvogel missbraucht

Sie wollte nur helfen: einem kleinen Mädchen, das seine Mama verloren hatte. Doch dann wird eine 20 -jährige Duisburgerin Opfer eines versuchten Handtaschendiebstahls. " Das ist eine Tat, die auch wir nicht alltäglich erleben ", sagt Duisburgs Polizeisprecher Daniel Kattenbeck.

Anwohner sind schockiert über die Tat

Am Dienstagmittag soll die junge Frau nach eigener Aussage auf der Homberger Straße in Rheinhausen unterwegs gewesen sein, als ein etwa sechs Jahre altes Mädchen sie angesprochen und um Hilfe gebeten haben soll. Das Kind gab vor, seine Mutter verloren zu haben. Die Duisburgerin soll dem Kind gefolgt und wenige Meter später von einem jungen Mann in ein Gebüsch gezogen worden sein. Das Kind habe laut Zeugin daraufhin versucht, ihr die Handtasche zu entzerren, der Mann soll sie mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht haben. Die junge Frau kann entkommen.

Die Tat in Duisburg sorgt auch bei Anwohnern für Fassungslosigkeit. " Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Menschen für so etwas missbraucht werden. Ich bin sprachlos ", sagte eine Frau.

Kinder begehen auch schon in sehr jungen Jahren Straftaten