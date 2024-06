Mann kollabiert nach Rauchen einer Zigarette

Kurze Zeit später kollabierten zwei weitere Männer. Auch sie hatten Zigaretten geraucht. Allerdings keine ganz gewöhnlichen: In den Tabak war eine Droge gemischt.

Offenbar neue Droge im Umlauf

Die Polizei weiß inzwischen, was im Tabak war: so genannte "synthetische Cannabinoide" . Ein Stoff, der normalem Cannabis ähnelt, aber schon in geringen Mengen sehr gefährlich werden kann. Es kann zu Organversagen bis hin zu Herzstillstand kommen.

Ähnliche Drogen gab es schon mal

Ganz neu ist das Problem nicht. Vor einigen Jahren gab es dieses Phänomen schon einmal. Damals war die Droge unter dem Namen Spice bekannt. Sie war allerdings weniger wirksam.

Abhängige riskieren viel

Dass die Abhängigen so viel riskieren, hat einen einfachen Grund: Die neue Droge ist billig zu bekommen - und offenbar auch leicht herzustellen. Woher die Synthetikdroge in Duisburg kam, ist noch nicht bekannt. Nur so viel: Die Polizei hat einen 29-jährigen Mann festgenommen, der wahrscheinlich der Verkäufer war.

Warnung an Konsumenten

Der Suchthilfeverbund und seine Streetworker warnen eindringlich vor der neuartigen Substanz. Sie hoffen, dass sich die Gefährlichkeit der Droge in der Szene schnell herumspricht.

Quellen: