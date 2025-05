Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Catharina Coblenz und Simone Maurer.

THEMA DES TAGES

Nach historischer Wahl - Bundeskanzler Friedrich Merz in Frankreich und Polen • Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz reist heute wie geplant zu seinen Antrittsbesuchen nach Frankreich und Polen. In Paris wird er am späten Vormittag erwartet, in Warschau am späten Nachmittag. Außerdem werden heute in Berlin einige Ministerien an die neuen Minister übergeben: Um 9.50 Uhr übergibt Robert Habeck (Grüne) beispielsweise das Bundeswirtschaftsministerium an Katherina Reiche ( CDU ).

Merz ist gestern im Bundestag erst im zweiten Anlauf zum zehnten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Im ersten Wahlgang am Dienstagmorgen bekam er zunächst nur 310 Ja-Stimmen. Nötig gewesen wären 316 Stimmen. Beim zweiten Wahlgang wurde er dann mit 325 Ja-Stimmen zum Kanzler gewählt.