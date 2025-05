Rekord-Trainer: Funkel weiß, wie Aufstieg geht

Mit Struber an der Seitenlinie sahen die FC-Verantwortlichen den Aufstieg zunehmend in Gefahr. Deshalb setzen die Kölner nun auf einen echten Aufstiegs-Experten. Denn kein Trainer ist so oft in die Bundesliga aufgestiegen wie Friedhelm Funkel.

Funkel ist schon sechs Mal aufgestiegen

Sechs Mal ist der 71-Jährige mit fünf verschiedenen Vereinen von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. 1992 und 1994 führte er Bayer Uerdingen ins Oberhaus, 1996 schaffte er das mit dem MSV Duisburg. 2003 stieg er schon einmal mit dem 1. FC Köln auf, 2005 dann mit Eintracht Frankfurt. Seinen bislang letzten Aufstieg feierte Funkel 2018 mit Fortuna Düsseldorf.

Dabei ist er auch gut darin, Clubs als Retter in der Klasse zu halten - zum Beispiel den 1. FC Köln, den er 2021 über die Relegation vor dem Bundesliga-Abstieg bewahrte. 2024 übernahm er kurz vor Saisonende den 1. FC Kaiserslautern, hielt die Pfälzer in der 2. Liga und führte sie sogar noch ins DFB-Pokalfinale.

Funkels Erfolgsfaktoren: Realismus und Authenzität