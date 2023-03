Leiche in Bochumer Tiefgarage entdeckt

Ein Passant hat am Dienstagabend eine erschreckende Entdeckung gemacht: In einem parkenden Auto in einer Bochumer Tiefgarage sieht er eine leblose Person auf dem Fahrersitz. Daraufhin alarmiert der Passant die Polizei. Die Ermittler stellen später fest, dass der Tote Schusswunden hat.

Zeuge hörte Schüsse

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann erschossen worden ist. "Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einer tödlichen Schussabgabe" , heißt es am Mittwoch in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Auf Nachfrage des WDR berichtet ein Polizeisprecher, dass ein Zeuge die Schüsse am Dienstagmorgen gehört hatte. Er habe sich aber zuerst nichts dabei gedacht.

Polizei bittet um Hinweise

Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei wohl um einen Mann aus Bochum. Die Tiefgarage befindet sich im Bochumer Stadtteil Hustadt. Weitere Details und Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Eine Mordkomission ermittelt nun und will die genauen Umstände aufklären. Wer Hinweise zu dem Fall hat, soll sich bei der Bochumer Polizei melden.

Über dieses Thema haben wir am 08.03.2023 in der Lokalzeit auf WDR2 Rhein-Ruhr berichtet.