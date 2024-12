Am Morgen nach der Tat am am 17. Oktober herrschte im Tierheim Bochum das totale Chaos: Türen und Fenster wurden zerstört, Schränke umgeworfen und alles durchwühlt. Gestohlen haben die unbekannten Täter dagegen wenig: nur die Kaffeekasse mit rund 700 Euro und Schlüssel der Einsatzfahrzeuge des Tierheims. Möglicherweise aus Frust über die geringe Beute begannen die Täter eine regelrechte Zerstörungsorgie.

Fahndung mit Bildern der Überwachungskamera

Das Chaos am Tag nach dem Einbruch in das Bochumer Tierheim

Auf die Tiere hatten es die Täter nicht abgesehen, sie wurden weder gestohlen noch verletzt. Das Tierheim fand zwar Glasscherben in einem Gehege - das Kaninchen konnte aber unverletzt gerettet werden. Die Überwachungskamera im Treppenhaus filmte die Täter. Mit den Aufnahmen fahndet die Polizei nun in der Öffentlichkeit. Die Ermittler hoffen, dass sie jemand erkennt und Hinweise liefern kann.

Die Aufnahmen machen die Mitarbeiter des Tierheims fassungslos - und es war nicht der erste Einbruch. Das Tierheim lässt deswegen spezielle Türen einbauen. "Die wurden extra ausgemessen und haben eine sehr hohe Sicherheitsklasse. Sie kommen vermutlich im März, die Fenster im Januar ", sagt Nina Schmidt, Vorsitzende des Bochumer Tierschutzvereins.

Viele Spenden nach Einbruch

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach den Einbrechern

Nach dem Einbruch war die Hilfsbereitschaft riesig: Insgesamt sind bisher fast 25.000 Euro an Spenden zusammengekommen, sagt das Tierheim. Eine 500-Euro-Spende sei explizit zur Auffüllung der gestohlenen Kaffeekasse gewesen. Über die Spenden freut sich das Tierheim riesig. "Die Schäden an den Fenstern können wir damit gut decken, aber für die neuen Tieren reicht es noch nicht. Uns fehlen noch knapp 10.000 Euro" , so Schmidt.

Unsere Quellen:



Tierheim Bochum

Polizei Bochum