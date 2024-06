Gehörlos, krank, verwahrlost: Fundkater landet im Tierheim Geldern

Am Freitag war er hier abgegeben worden, nachdem er 'Am Bückelewall' in Geldern gefunden worden war. Der Zustand des gehörlosen Katers war sehr schlecht. " Er hatte unterm Bauch vor allem massive Wunden und offene Stellen und starke Reizungen auf der Haut. Die Flöhe krabbelten auf ihm rum, er hatte Durchfall, starken Juckreiz und natürlich Schmerzen .", sagt Nicole Münster, die das Tierheim Geldern leitet.

Schon nach drei Tagen geht es dem Tier besser. Jetzt bekommt er viel Zuwendung und Pflege. Jonny wird täglich gebadet, die Krusten müssen gelöst und viele Wunden ausgewaschen werden. Außerdem bekommt das Tier Schmerzmittel und Antibiotika, damit es möglichst schnell wieder gesund werden kann. Schon jetzt ist Jonny offenbar auf einem guten Weg.

Offenbar keine Misshandlung

" Wir sind sehr zufrieden. Das hat sich schon deutlich verbessert und wir gehen davon aus, dass der Rest jetzt auch schnell wieder gut wird ", sagt Nicole Münster. Flöhe sollen den schlechten Zustand verursacht haben.

Das Team des Tierheims geht davon aus, dass niemand den Kater gezielt misshandelt hat. Ein verschleppter Flohbefall ohne tierärztliche Hilfe soll den schlechten Gesamtzustand herbeigeführt haben. Tierpflegerin Jennifer Blasberg glaubt, dass das sehr zahme und menschenbezogene Tier ein Zuhause gehabt haben muss: " Der kam ja auch mit Mullbinden um den Bauch gewickelt und einem Body darüber hierher. Das heißt, da muss ja jemand aktiv versucht haben, ihm zu helfen. "

Wenn Jonny wieder ganz gesund ist, soll er vermittelt werden. Das Tierheim Geldern hat viele Katzen, die hier auf neue Besitzer warten. Die kleinen Babykatzen werden in der Regel sehr schnell vermittelt, und zwar für 180 Euro Schutzgebühr. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die gezielt nach einer älteren Katze suchen, zum Beispiel als Spielkameraden für ein schon vorhandenes Tier zuhause.

Interessenten sollen sich im Tierheim melden

Da hat Jonny, wenn sein strahlend weißes Fell wieder nachgewachsen ist, laut Nicole Münster hoffentlich auch gute Chancen: " Wenn alles gut ist und die Tierärztin ihr Okay gibt, dann wird er geimpft und gechipt, und dann darf er auch in das Vermittlungszimmer ziehen. Wir wünschen ihm, dass er ein glückliches Katzenleben haben wird." Ab Ende Juli soll Jonny dann bereit für ein neues Zuhause sein. Interessierte dürfen sich gerne schon jetzt beim Tierheim in Geldern melden.

