Tierheime schreiben Brandbrief an Bundesregierung

"Wir haben gemahnt, appelliert, aufgefangen und jetzt brechen wir unter der Last der in Not geratenen Tiere zusammen" – der Brandbrief beschreibt anschaulich, wie hart die Situation in den Tierheimen der Republik aussieht. Das Hauptproblem: Immer mehr Hunde werden an die Heime abgegeben – die sind aber schon längst am Limit.

Im Wittener Tierheim, das auch für die Städte Wetter und Herdecke zuständig ist, wird die Warteliste immer länger. Über 40 Hunde stehen dort schon seit Monaten auf der Vermittlungsliste. Hunde wie Bonny, Mavis und Lando, die auf Fotos der Tierheim-Webseite zu sehen sind – oftmals sind das schwierig zu haltende Tiere, die neuen Besitzern oft zu schaffen machen.