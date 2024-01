"Da hilft auch nicht nur Wasser": Putztag beim THW Hamm nach dem Hochwasser

Marvin Günzel und sein Team vom Technischen Hilfswerk Hamm haben Putztag. Jeder Schlauch, jedes Kabel muss geschrubbt und geprüft werden. " Wir haben LKW-Ladungen mit Schläuchen, Kabel, Licht und Stromgeneratoren vom Deich weggeholt ", sagt Günzel. " Da hilft auch nicht nur Wasser. Da sind mindestens zwei Zentimeter Schlamm rund um, da müssen wir schon ordentlich schrubben".

Sandsäcke an den Deich befördert

An Weihnachten drückte das Hochwasser der Ahse auf den Deich an einem Wohngebiet

Weihnachten und Silvester hat das THW Hamm am Deich der Ahse verbracht, zusammen mit vielen weiteren Einsatzkräften von THW, Feuerwehr, Polizei und freiwilligen Helfern. Eine Menschenkette hat Sandsäcke an den Deich befördert. 84.000 Stück, quer durch den Garten von Anwohnerin Tanja Stute. Sie bewohnt mit ihrer Familie das erste Haus hinter dem Deich.

Anwohnerin Tanja Stute ist dem THW sehr dankbar

Ihre Doppelgarage wurde zur Kommandozentrale für die Einsatzkräfte: " Wir waren der Hotspot hier. Am Anfang wurde bei uns sogar eine Krankenstation errichtet, für kleinere Verletzungen, da merkt man dann langsam, das wird was Größeres ". Der Rasen hinter Tanja Stutes Haus erzählt heute noch davon mit tausenden Fußabdrücken und Reifenspuren.

Anwohner sind dankbar

Ich habe sehr viele durchorganisierte Menschen kennengelernt, die geholfen haben, dass der Deich nicht bricht und wir nicht untergehen. Tanja Stute, Anwohnerin am Deich

Die Hammerin ist auch jetzt noch dankbar: " Ich habe sehr viele freundliche, hilfsbereite, durchorganisierte Menschen kennengelernt, die mit all ihrer Menschlichkeit hier geholfen haben, dass der Deich nicht bricht und dass wir nicht untergehen. Also es war wirklich toll, was die hier gemacht haben".

Die Auslaufflächen am Deich sind wieder nahezu trocken

Das Wasser hat sich längst zurück gezogen. Der Polder auf der anderen Seite des Deiches, der an den Feiertage unter Wasser stand, zeigt jetzt wieder Wiesen und Bäume, als sei nichts gewesen.

Zwei Tage Schläuche putzen

Schläuche vor (links) und nach (rechts) dem putzen

Zurück zur Putz-Aktion: Zwei volle Tage brauchen die Ehrenamtler des THW, bis das Gröbste sauber ist. Arbeit, die niemand mehr sieht, die für Merle Wilhelm aber dazu gehört: " Unser Ausbilder hat immer gesagt, ‘das THW liebt sein Material’ und so ist es wirklich. Also man achtet darauf, dass alles wieder einsatzbereit ist, damit wir dann halt auch beim nächsten Mal wieder, so gut es geht, helfen können ".

“Man rückt einfach zusammen. Und das ist schön.” Marvin Günzel, Zugführer beim THW Hamm





Marvin Günzel, Technisches Hilfswerk Hamm

Marvin Günzel, Zugführer des THW Hamm.

So ein Großeinsatz schweißt zusammen, stellt Marvin Günzel fest: " Wir haben ein deutlich engeres Verhältnis wieder, seitdem wir im Einsatz waren. Man merkt, dass die Kameradschaft einfach wieder sehr sehr hoch ist. Man rückt einfach zusammen. Und das ist schön ".

Weihnachten wird nachgeholt Ende Januar

" Es ist wie eine zweite Familie ", ergänzt Merle Wilhelm und freut sich gleichzeitig auch über die Deich-Anwohner, die in den letzten Tagen auch immer wieder selbst mit angepackt haben: " Die Anwohner haben stundenlang im Regen gestanden, mit angepackt und für ihre Nachbarn gekämpft, dass da nichts passiert. Die waren super dankbar, dass wir da waren, wir waren aber auch genauso dankbar, dass die Menschen geholfen haben ".

So eine pure Dankbarkeit habe ich noch nicht erlebt in einem Einsatz. Das war richtig schön, sowas mal zurückzubekommen. Merle Wilhelm, Technisches Hilfswerk Hamm