TuSEM Essen geht mit Freude an die "Mammutaufgabe" Melsungen

Eine pickepacke-volle Halle, beste Pokalstimmung am Mittwochabend: Wenn Bundesliga-Tabellenführer MT Melsungen im Sportpark "Am Hallo" aufschlägt, dann will TuSEM Essen zuvorderst eines: Freude am Spiel haben und den eigenen Fans einen packenden Fight liefern.

"Wir wissen natürlich, was da auf uns zukommt. Melsungen ist derzeit das Maß aller Dinge im deutschen Handball, ein Team mit internationaler Klasse. Da muss schon alles zusammenkommen, dass wir das Spiel lange offen halten können" , sagte Jonathan Abbenhaus, TuSEM-Geschäftsführer, zu WDR.de.