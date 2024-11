BVB-Kapitän Emre Can für zwei Spiele gesperrt

Stand: 11.11.2024, 17:14 Uhr

Kapitän Emre Can fehlt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach der Länderspielpause wegen seiner Roten Karte am vergangenen Wochenende in den Heimspielen gegen den SC Freiburg (23. November) und Spitzenreiter Bayern München (30. November).