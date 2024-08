Spürhunde und Drohne im Einsatz - Suche nach Essener in der Ruhr

In Essen wird seit Montagabend ein Mann vermisst. Der 42-Jährige soll in Steele in die Ruhr gestiegen und verschwunden sein. Das hatten seine Freunde, eine Gruppe Männer, beobachtet und Hilfe gerufen. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur.

Feuerwehr und Polizei haben bereits am Montagabend mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht. Boote, speziell ausgebildete Strömungsretter und ein Hubschrauebr mit Spezialkamera waren im Einsatz. Alles ohne Erfolg.

Suche wird fortgesetzt

Am Dienstagvormittag hat die Polizei dann beschlossen weiterzusuchen. Sie nutzt Drohnen an der Ruhr in Essen-Steele. Das Ufer wird von Spürhunden abgesucht.

Zeugenaussagen hatten zwischenzeitig Hoffnung gemacht. Demnach sei am Abend eine Person in Essen-Steele aus der Ruhr herausgestiegen. Das konnte sich laut Polizei aber nicht bestätigen lassen.

Unsere Quellen:



Polizei Essen

Über dieses Thema berichtet der WDR am 06.08.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Ruhr und im Radio auf WDR 2.