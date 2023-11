Stolpersteine in Essen verschwunden

Gedenksteine sind verschwunden

Zwei der Steine sind gestohlen worden, den dritten hat die Polizei vorsichtshalber mitgenommen, damit er nicht auch gestohlen wird. Andreas Kühnel ist am Dienstagmittag durch die Dahlhauser Straße gegangen, ihm ist dabei aufgefallen, dass ein Stein fehlt. Der zweite muss also am Nachmittag gestohlen worden sein, das bestätigt auch die Essener Polizei. Möglicherweise gibt es also zwei verschiedene Täter oder Tätergruppen. Die Polizei ermittelt im Moment in alle Richtungen, will aber zum Beispiel einen Metalldiebstahl auch nicht ausschließen. Der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Entsetzen bei "Steele ist bunt"

Das Bündnis "Steele ist bunt" engagiert sich seit vielen Jahren in dem Stadtteil gegen Rassismus und Antisemitismus, auch weil dort immer wieder Rechtsradikale versuchen die Oberhand zu gewinnen. Den Diebstahl haben die Nachbarn öffentlich gemacht, weil sie entsetzt über diese Tat sind. Es sei ein "wiederwärtiger Akt menschenverachtenden antisemitischen Hasses" , schreibt das Bündnis und sieht die Tat als Teil der antisemitischen Gewalttaten in Deutschland, die in den letzten Wochen deutlich zugenommen haben.

"Ich finde das ensetzlich, ganz furchtbar, dass mit diesem wichtigen Mahnmal so umgegangen wird. Ich interpetiere es, ich weiß es nicht, ich interpretiere es für mich persönlich so, dass das Gedenken an die Greueltaten der Nazis gründlich ausgelöscht werden soll." Irene Wollenberg

Irene Wollenberg vom Bündnis "Steele bleibt bunt"

"Seit 2006 liegen hier in Steele Stolpersteine. So etwas hat es hier noch nie gegeben ", sagt Ingrid Niemann. Sie recherchiert seit vielen Jahren zusammen mit ihrem Mann über Opfer der Nationalsozialisten im Stadtteil Steele. Auf ihre Initiative hin hat der Künstler Gunter Demnig in den letzten Jahren insgesamt 59 Steine verlegt. "Als wir das gehört haben, waren wir geschockt, entsetzt", so Niemann. Wer das getan hat kann sie nicht sagen, vermutet aber ebenfalls, dass die Tat in die gestiegene Zahl der antisemitischen Taten einzuordnen ist.

Stolpersteine wurden erst vor vier Wochen gelegt

Die zwei verschwundenen Stolpersteine seien erst vor vier Wochen verlegt worden, erzählt Ingrid Niemann. Gunter Demnig habe das selber gemacht. Dabei waren auch Schülerinnen und Schüler der Essener Marienschule. Siegfried Kongrecki war von 1933 bis 1936 zu dieser Schule gegangen. Dann hat sein Vater ihn aus der Schule genommen, weil Siegfried so sehr unter den Anfeindungen der anderen Schüler gelitten hatte.

Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Sie werden vor den Häusern verlegt, in denen Menschen gelebt haben, die von den Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und zum größten Teil ermordet worden sind. Es handelt sich dabei unter anderem um Juden, Homosexuelle oder Sinti und Roma.