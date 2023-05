Wie läuft's mit dem Deutschlandticket?

Beim VRR -Ticketservice im Essener Hauptbahnhof ist ordentlich was los. Denn seit dem 1. Mai ist das Deutschlandticket digital über diverse Apps oder klassisch am Schalter erhältlich. Über Stunden stehen hier dauerhaft rund 70 Menschen an, um das Deutschlandticket zu kaufen. Eine Verkäuferin sagt, dass das seit Freitag so gehe, da die Server zusammengebrochen seien, womit ein Online-Kauf des Tickets nicht sehr gut funktioniere.

Ticketverkaufsstellen werden überrannt

Das bestätigt auch ein Reisender, der berichtet, dass er Probleme mit dem Online-Ticketkauf hat. In die langen Schlangen stellen, möchte er sich aber nicht. Er probiert es über eine App, vergeblich. Auch beim Deutsche-Bahn-Reisezentrum hinter dem Bahnhof und bei der Ruhrbahn in der Innenstadt stehen viele Menschen an. Offenbar bevorzugen sie das Deutschlandticket als Chipkarte und nehmen die Wartezeit in Kauf.