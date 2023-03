49-Euro-Ticket: Auch Studierende sollen profitieren

Ab 3. April kann das 49-Euro- oder Deutschland-Ticket gekauft werden. Diesen Termin für den Verkaufsstart nannte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Donnerstag in Aachen nach Beratungen mit seinen Ministerkollegen aus den anderen Bundesländern. Man habe "letzte Hürden" für das Ticket genommen, das wie geplant am 1. Mai eingeführt werden soll. Der monatlich kündbare Fahrschein soll in Regionalzügen bundesweit gültig sein.