Deutschlandticket: NRW führt eigene Zusatzleistungen ein

Wie andere Bundesländer prüft auch Nordrhein-Westfalen die Einführung eines günstigeren Sozialtarifs zum Deutschlandticket in den nächsten Monaten. Das kündigte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf kurz vor dem bundesweiten Verkaufsstart des Deutschlandtickets am 3. April an. Der Preis für ein NRW-Sozialticket steht noch nicht fest. In Hessen soll das Monatsticket für Geringverdienende 31 Euro kosten.