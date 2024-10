Tagesmutter Nadine Becker hat alle Hände voll zu tun. Es ist Eingewöhnungszeit. Im Moment kümmert sie sich um Leandro, Olivia und Haily. Schon jetzt seien Eltern verunsichert, was das Thema Kosten für Kinderbetreuung angeht. Zur Zeit liegt der Höchstsatz für eine 45-Stunden-Betreuung bei 375 Euro. Ein Vorschlag ist, diese Gebühr auf bis zu 450 Euro zu erhöhen.

Sie fürchtet, dass sich manche Eltern eine Tagesmutter bald nicht mehr leisten. " Die Belastung der Eltern ist eh schon hoch, dazu kommt, dass ja auch die Grundsteuern in Kamen kürzlich erst erhöht wurden. Die Eltern sind überfordert, und manche denken ernsthaft darüber nach, ihre Kinder nicht mehr in die Betreuung zu schicken ."

Kamener Familie startet Petition

Marcel Claer mit seiner Familie

Marcel Claer lebt mit Frau und Kind in einer Doppelhaushälfte in Kamen. Die mögliche Gebührenerhöhung hat ihn erschreckt. Darum hat er eine Petition gestartet – schon zwei Tage später haben über 500 Menschen unterschrieben. "Ich habe sie erst einmal in der Nachbarschaft verteilt, und schon da war der Unmut deutlich zu spüren ", erzählt er, " da haben wir wirklich einen Nerv getroffen ."

Bürgermeisterin will gerechtere Elternbeiträge

Die Gebührenverordnung in Kamen ist von 2008. Damals galt ein Höchsteinkommen von 70.000 Euro pro Familie. Jetzt soll es eine neue Staffelung geben, mit einer Einkommenshöchstgrenze von 100.000 Euro. Familien mit diesem oder höherem Einkommen würden dann den Höchstsatz zahlen.

Nach kurzer Zeit haben schon viele Menschen unterschrieben

Untere Einkommensgruppen sollen aber entlastet werden, sagt SPD -Bürgermeisterin Elke Kappen. " Es geht um mehr Gerechtigkeit, nicht um eine automatische Erhöhung der Gebühren für Kita und offenen Ganztag ."

Große Unterschiede bei Kita Gebühren in NRW