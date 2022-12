Stadt Essen plant zwei neue Mini-Wälder

Die Idee für die "Tiny Forests" kommt ursprünglich aus Japan und ist schon rund 50 Jahre alt: Eine grüne Oase mitten in der Stadt, aber auf kleinstem Raum. Die Stadt Essen nimmt die Idee auf und will nun zwei Wälder im Mini-Format einrichten. Einen an der Kapitelweise im Stadtteil Stoppenberg. Er wird etwas kleiner als ein Tennisplatz. Noch einmal deutlich kleiner wird der Mini-Wald an der Haus-Berge-Straße im Stadtteil Bergeborbeck.

Auf den Flächen werden im Frühjahr 2023 verschiedene heimische Baum- und Straucharten dicht gepflanzt. Schmetterlinge, Vögel und Insekten sollen sich dort richtig wohlfühlen. Die Wälder können aber noch mehr: Sie sollen in heißen Sommern für Abkühlung in der dicht bebauten Stadt sorgen. Außerdem sollen sie Schadstoffe aus der Luft filtern und bei starkem Regen das viele Wasser wie ein Schwamm aufnehmen.

Essen plant zwei "Tiny Forests"

Die Stadt Essen sagt, dass es noch keine belastbaren Daten darüber gibt, ob ein Mini-Wald für das Klima besser ist als einzelne Bäume. Sie will dabei helfen, solche Daten zu sammeln. Die Universitäten in Duisburg-Essen und Dortmund begleiten die beiden Mini-Wälder deshalb wissenschaftlich. In den ersten Jahren werden die Flächen mit einem Zaun abgesperrt, damit die Bäume und Pflanzen in Ruhe wachsen können. Danach sollen sie begehbar sein.