Besonderer Asphalt schützt Tiere

Der Belag wird eigentlich in der Forstwirtschaft genutzt. Vor allem in ländlichen Regionen kommt er zum Einsatz , um Wege vor Frostschäden zu schützen. Der Belag hilft aber nicht nur im Winter. Auch im Sommer hat er Vorteile.

Schutz für Tiere im Sommer

Er ist nämlich hell und heizt sich dadurch nicht so schnell auf. So können Tiere, vor allem Hunde und Kleinsttiere, tagsüber im Sommer vor Verbrennungen geschützt werden. Außerdem sollen sich so nachts weniger Amphibien auf den Wegen versammeln. Ein weiterer Vorteil: Die Oberfläche des Belags ist etwas rauer. Das soll verhindern, dass Fahrrad-Fahrer die Wege als Rennstrecke nutzen.

Wetter für Bodenarbeiten muss passen

Die Emschergenossenschaft hat in diesen Tagen begonnen, den besonderen Split-Belag auf dem Rundwanderweg in Bergkamen anzubringen - auf einem 6 km langen Stück am Kuhbach Weg an der Seseke. Da es aber viel geregnet hat, mussten die Arbeiten unterbrochen werden. Das wird aber in den kommenden Tagen nachgeholt.

Den speziellen Split-Belag gibt es bereits an anderen Wanderwegen der Emschergenossenschaft, zum Beispiel in Bottrop, Gladbeck und Datteln.

