Gisèle Pelicot: Der Vergewaltigungsfall erschüttert Frankreich

Nach außen wirkt Gisèle Pelicot ruhig. Seit Wochen kommt die 72-Jährige jetzt schon in den kleinen Gerichtssaal in Avignon. Dort sitzt sie insgesamt 51 Männern gegenüber, darunter ihrem Ehemann, von dem sie sich mittlerweile hat scheiden lassen. Gisèle Pelicots Mann soll sie jahrelang betäubt, vergewaltigt und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten haben. Von alldem hat Gisèle Pelicot nichts geahnt.

Durch Zufall rausgekommen

Herausgekommen ist der Fall, als Dominique Pelicot vor vier Jahren dabei erwischt wurde, wie er in einem Supermarkt Frauen unter den Rock gefilmt hatte. Bei den Ermittlungen fand die Polizei die Fotos und Videos von dem jahrelangen Missbrauch seiner damaligen Frau. Die Ermittler sind dann zu Gisèle Pelicot und haben ihr erzählt, was er ihr über Jahre angetan hat - sie konnte es gar nicht glauben, hat ihren Mann noch verteidigt.

Eine Welt zerbrochen

50 Jahre waren die Pelicots verheiratet, sie haben drei Kinder und sechs Enkelkinder. Ihre Welt sei ein Trümmerfeld, so Gisèle Pelicot in einer Aussage. Sie hat sich trotzdem bewusst dafür entschieden, den Prozess in aller Öffentlichkeit zu führen. Damit alle von den schrecklichen Taten ihres Mannes erfahren.

Frauen unterstützen Gisèle Pelicot