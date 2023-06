Finnische Special-Olympics-Sportler begeistert von Bochum

Nationen im ganzen Westen zu Gast

Die Special Olympics World Games sind zum ersten Mal in Deutschland zu Gast. Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung findet alle vier Jahre statt. Über tausend Sportlerinnen und Sportler sind vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin dabei und kämpfen unter anderem in Disziplinen wie Turnen, Fußball oder Radfahren um Medaillen.

Deutschland als Gastgeber hat sich für die verschiedenen Nationen ein spezielles Programm ausgedacht. So kommen alle Delegationen in den Tagen vor dem Start in Berlin in unterschiedlichen Städten im ganzen Bundesgebiet unter, um dort zu trainieren. Vor allem aber, um das Land kennenzulernen. Bonn beherbergt zum Beispiel China, Bielefeld hat Irland zu Gast oder Lüdenscheid Mexiko.

Empfang mit Applaus

Trainer Roger Nyberg, Sportler Tommi Tyynila und Andre Neumann

In Bochum weht zurzeit die weiße Flagge mit blauem Kreuz. Viele Menschen bleiben stehen, als die finnische Mannschaft von Tommi und seiner Fackel angeführt in Begleitung der Polizei durch die Straßen läuft. Tommi Tyynila ist Tennisspieler. Am Vormittag hat er noch auf einem Platz in Wattenscheid trainiert und hier zum ersten Mal Volunteer Andre getroffen. Sprachliche Barrieren gibt es nicht, weil Tommis Trainer Roger Nyberg immer dabei ist, der einige Jahre in Bochum gelebt hat und nun als Dolmetscher fungiert.