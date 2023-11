Sorge bei Galeria Karstadt Kaufhof: Signa Holding meldet Insolvenz an

Einige prestigeträchtige Bauprojekte waren gestoppt worden oder ins Stocken geraten, beispielsweise auch in Düsseldorf, wo Signa eigentlich das Carsch-Haus mitten in der Innenstadt zu einem Luxus-Kaufhaus umbauen wollte.

Benko gab Vorsitz bereits Anfang November ab

Benko

René Benko hatte den Vorsitz des Signa-Beirats Anfang November an den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz übergeben - aber wohl nicht ganz freiwillig. Geschäftspartner und Investoren hatten offenbar das Vertrauen in seine Geschäftspolitik verloren.

Die Familie Benko Privatstiftung blieb allerdings weiterhin größter Gesellschafter bei Signa. Geiwitz gilt als einer der profiliertesten Sanierer Deutschlands.

Auswirkungen auf Galeria Karstadt Kaufhof bei uns?

Was die Insolvenz der Signa Holding für Filialen und Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof in NRW bedeutet, ist noch nicht klar. Da so viele Unternehmen zur Signa-Gruppe gehören, könne man aktuell noch nicht absehen, welche davon genau in welchem Ausmaß betroffen sein könnten - eine Vorhersage sei " angesichts der äußerst komplexen Konzernstruktur " schwierig, so ein Sprecher des österreichischen Kreditschutzverband KSV1870 auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Nachrichtenagentur dpa meldete, Unternehmenskreise hätten sich am Mittwoch zunächst zurückhaltend zur Insolvenz geäußert. "Die Situation hat im Moment nicht unmittelbar negative Auswirkungen auf Galeria. Wir werden den Ausgang dieses geordneten Verfahrens in Ruhe abwarten" , hieß es. Jürgen Ettl, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Galeria, wollte sich auf Anfrage erst einmal nicht zu dem Thema äußern.

Schon zwei Schutzschirme

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte Ende 2022 zum zweiten Mal Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Im März 2023 hatte die Gläubigerversammlung dem Insolvenzplan zugestimmt und den Weg für die Sanierung frei gemacht. Signa hatte dafür 200 Millionen Euro zugesagt. Die ersten 50 Millionen sollen dem Vernehmen nach im Februar fließen. Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein äußerte sich diesbezüglich allerdings skeptisch. Er sagte der "Wirtschaftswoche": " Es zeichnet sich ab, dass Signa die zugesagte und notwendige finanzielle Unterstützung für Galeria nicht aufbringen wird ."

Der rechtskräftige Sanierungsplan sah die Schließung von rund einem Drittel der 129 Filialen vor. Ein Teil der Standorte wurde in diesem Jahr bereits geschlossen, knapp 20 weitere schließen ihre Türen im Januar 2024. Betroffen sind unter anderem Filialen in Berlin, Bielefeld, Darmstadt, Heidelberg, Stuttgart und Wuppertal. Nach Unternehmensangaben bleiben am Ende noch 92 Filialen übrig.