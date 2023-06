Freude bei Karstadt: Düsseldorfer Filiale an Schadowstraße vorerst gerettet

Stadt, Gewerkschaft und Unternehmen verkündeten am Donnerstagnachmittag vor Ort eine Einigung. Die Mietvereinbarung wurde danach um acht Jahre bis 2032 verlängert. Ursprünglich sollte die Düsseldorfer Filiale Anfang nächsten Jahres geschlossen werden.

Bei den aktuell noch verbliebenen Mitarbeitern löste die Nachricht Jubel und Freudentränen aus. Zu den genauen Gründen, Konditionen und den weiteren Schritten wollten alle Seiten jedoch keine näheren Details nennen.

Karstadt soll Schadowstraße attraktiver machen

Die Stadtspitze hatte sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen immer wieder für den Erhalt der Galeria Karstadt-Filiale eingesetzt. An Rhein und Ruhr will der Warenhauskonzern etwa die Hälfte der rund 30 Häuser schließen. Offenbar geht man aber davon aus, dass die Schadowstraße in Düsseldorf weiter an Attraktivität gewinnt, wenn der Standort Karstadt bestehen bleibt.

