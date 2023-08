Baldeneysee wird 90: See- und Lichterfest zum Jubiläum

Am Abend findet deshalb das See- und Lichterfest statt, bei dem es viel zu entdecken gibt. Wer möchte, kann sich selber an Wassersportarten versuchen oder den Fischlift am Wehr erkunden. Den Rahmen des Programms bilden die Sternfahrten der Weissen Flotte Baldeney, ein Familien-Wandertag und zum guten Abschluss ein Höhenfeuerwerk mit beleuchteten Booten und Schiffen ab 20 Uhr.

Vor 90 Jahren zum See verbreitert

Vor genau 90 Jahren wurde die Ruhr auf ihrem gut 200 Kilometer langen Weg vom Sauerland bis zum Rhein in Essen zum ersten Mal gestaut und zum See verbreitert. Seitdem bietet der See etliche Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein.

2017 wurde der Wanderweg Baldeneysteig eröffnet, die 26,7 Kilometer lange Strecke verläuft um den Baldeneysee herum. Auch segeln, paddeln, am Ufer joggen oder bei Kaffee und Kuchen aufs Wasser schauen, sind beliebte Aktivitäten.