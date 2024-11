Behutsam entnimmt Hannes mit einer Pipette fünf Milliliter Wasser aus seiner Wasserprobe und gibt ein paar Tropfen von einer Lösung dazu. Dann schüttelt er das Glas und fügt mit einem kleinen Messlöffel weißes Pulver hinzu. " Das sieht aus wie feines Salz ", findet Hannes. Und es riecht auch ein bisschen unangenehm nach Essig.

Ein Schüler entnimmt mit einem Messlöffel Pulver

Der 18-Jährige bestimmt gerade den Eisengehalt seines Trinkwassers. Das Wasser hat er zuhause aus dem Wasserhahn abgefüllt. Nach sieben Minuten hat sich die Farbe des Wassers nicht verändert, das heißt: kein Eisen im Wasser.

Uni-Trinkwasser-Projekt erstmals an Schule

Hannes ist in der 11. Klasse am Alice-Salomon-Berufskolleg. Sein Biologie-Leistungskurs beteiligt sich an einem Projekt der Bochumer Ruhr-Universität: " CS:iDrop - Citizen Science: investigation of drinking water of and by the public ". Das Ziel: Leitungswasser auf den letzten Metern zu untersuchen.

Schülerin Smilla überprüft ihre Wasserprobe