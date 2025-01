Ausgebeutet: Die dunkle Seite der Nagelstudios

Draußen strahlen bunte Leuchtreklamen - werben mit bunten Nägeln aus Gel oder Acryl für gerade einmal 25 Euro. Doch schon vor der Ladentür schlägt einem ein starker chemischer Geruch entgegen. Drinnen warten schockierende Arbeitsbedingungen, berichtet Jens Ahland vom Hauptzollamt Köln. Er war schon bei vielen Kontrollen in Nagelstudios dabei. Seine Erfahrung: Besonders prekär ist die Situation für vietnamesische Mitarbeitende.

Ausbeutung in vietnamesischen Nagelstudios

Betroffene arbeiten in den Studios oftmals viele Stunden am Stück ohne Pausen – teils videoüberwacht. Sogar Minderjährige würden manchmal in den Studios beschäftigt. Die Bezahlung schwankt zwischen keinem Lohn und 12 Euro pro Stunde.

Hinzukommt, dass viele Betroffene entweder mit vielen anderen gemeinsam in kleinen Wohnungen zu horrenden Mieten lebten oder direkt im Nagelstudio schliefen.

"Da haben wir schon Sachen gesehen, dass die im Nagelstudio schlafen, auf Matratzen im Chemielager, wo auch die Chemikalien lagern, die tagsüber gebraucht werden. Und wer schon mal in so einem Nagelstudio war, der weiß, wie es da riecht." Jens Ahland, Hauptzollamt Köln

Doch die Beamten erfahren das nur selten, erzählt Ahland weiter. Viele der Betroffenen seien verängstigt und würden sich nur selten dem Zoll gegenüber öffnen.

Abgeschottete Community

Viele Vietnamesinnen und Vietnamesen wissen nicht, was angemessene Arbeitszeiten in Deutschland sind. Hinzu kommt die Sprachbarriere und die Angst vor einer und die Angst vor einer möglichen Abschiebung. Denn viele dieser Menschen sind haben keinen Aufenthaltstitel in Deutschland, haben ihre Pässe Menschenhändlern oder Schleusern geben müssen. Sie befürchten zudem die eigene Familie in Vietnam zu enttäuschen oder sie sogar in Gefahr zu bringen. Denn um ein Familienmitglied nach Europa zu bringen, verschulden sich die Familien oft.

Behörden stoßen an Grenzen

In Deutschland ist der Zoll hauptsächlich für die Kontrolle von Nagelstudios verantwortlich - genauer gesagt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Diese Einheit des Zolls kümmert sich um die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.