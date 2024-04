Extraschicht 2024: Programm steht fest

Feuerwerkshows gibt es im Landschaftspark Duisburg, Hammerkopfturm in Hamm, am Rheinpreußen Schacht IV in Moers oder dem historischen Schachtgerüst von Fürst Leopold. In Duisburg gibt es Akrobatik-Shows des Circus Flic Flac, in Gelsenkirchen zeigt eine Gruppe ihre spektakuläre Feuerkunst. Musik-Programm gibt es unter anderem im LWL-Museum Zeche Zollern in Dortmund, bei der Brauerei Moritz Fiege in Bochum oder in den Flottmann-Hallen in Herne.

Hier geht's zum Programm der Extraschicht 2024.

Erstmals zwei neue Veranstaltungsorte dabei

Neben bekannten Schauplätzen wie dem Landschaftspark Duisburg, dem Gasometer Oberhausen oder dem Dortmunder U sind in diesem Jahr erstmals auch die Margarethenhöhe in Essen und das Heizkraftwerk in Oberhausen dabei.

Auf der Margarethenhöhe werden Besucher mit 3D -Technologie in die Entstehungszeit der Siedlung entführt. In Oberhausen gibt es Einblicke in die Energieerzeugung und -versorgung der Stadt. Kostenlose Shuttlebusse und Fahrten im ÖPNV sollen den Besuchern die Wege zwischen den Veranstaltungsorten erleichtern.

