Rheinmetall-Sponsoring beim BVB: "Natürlich muss man das Geld mitnehmen"

Spontaner Protest von Kriegsgegnern

"Ich werde echt überlegen, was ich am Wochenende mache" , sagt Michael Schulze von Glaßer. Er ist politischer Geschäftsführer der Vereinigung "Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsgegnerInnen" und hat die Demonstration angemeldet. Der Verein organisiert auch politisch umstrittene Ostermärsche im Ruhrgebiet.

Die Vorfreude aufs Wochenende habe der BVB-Fan jetzt nur noch mit "angezogener Handbremse" . Obwohl er heute Morgen mit BVB-Bettwäsche aufgewachen sei. Doch seine Meinung ist eindeutig: "Da muss man gucken, was dem BVB verloren geht. Am Ende ist es besser, seine Werte hoch zu halten und ein cooler Club zu sein, als ein Club zu sein, den alle scheiße finden, weil sie nur hinter dem Geld her sind."

Lohnenswertes Sponsoring für den Verein

Medienberichten zufolge dürfte der BVB insgesamt gut 20 Millionen Euro durch den Deal einnehmen. Dabei sind Investitionen im Fußball schon immer umstritten gewesen. Manche sehen darin eine Gefährdung der Fußballkultur.

Michael Schulze von Glaßer hat die Demonstration angemeldet

"Es ist ein Balanceakt in der Bundesliga, aber das ist weit über dem, was akzeptabel wäre" , sagt der 38-jährige Schulze von Glaßer, während sich die gut 15 Protestierenden hinter ihm zu einem Foto aufstellen. Von ihnen wollen nicht alle mit dem WDR sprechen, verdecken ihre Gesichter vor den anwesenden Journalisten.

Rheinmetall schon bald sichtbar

Nur einen Steinwurf entfernt am Stadion läuft wie immer Sponsoren-Werbung in Dauerschleife, auf insgesamt drei großen LED-Wänden. Möbelhaus, IT -Dienstleister, Paketzusteller. Rheinmetall läuft hier noch nicht. Trotzdem werde der Düsseldorfer Rüstungskonzern im Rahmen der Vorbereitung aufs Champions League-Finale sichtbar sein, teilt der BVB mit.

Aber auch direkt am Stadion ist der große Finaltag zu spüren, obwohl das Finale in Wembley stattfindet. Der Fanshop nebenan ist gut besucht. Da fällt ein Mann mit blauem T-Shirt direkt auf vor dem schwarz-gelben Stadion. Albert Kneilmann ist mit Herzem Königsblauer und begleitet seinen Sandkasten-Freund Georg ten Voorde trotzdem in den BVB-Fanshop.