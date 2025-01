Toter und Verletzte nach Brand in Bonner Seniorenheim

16 weitere Menschen wurden bei dem Brand im Seniorenheim verletzt. Drei von ihnen mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr mit 100 Kräften im Einsatz

Um 5:40 Uhr hatte der Pflegedienst des Wilhelmine-Lübke-Heims das Feuer gemeldet. Es war in einem Zimmer in der zweiten Etage der Einrichtung ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz und musste nicht nur den Brand löschen, sondern gleichzeitig auch die Senioren aus den umliegenden Zimmern auf Etage in Sicherheit bringen. 16 Menschen konnten gerettet werden.

Für den Mann, der in dem Zimmer lebte, in dem das Feuer ausgebrochen war, kam die Hilfe zu spät. Die Notfallseelsorger und Betreuer versorgten die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims in der Kantine.

Die Brandursache ist noch unklar.

