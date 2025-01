Sahin: Krankheitswelle beim BVB "wie ein schlechter Witz"

Schmerzlich vermisst wurden defensive Leistungsträger wie Nico Schlotterbeck, Emre Can und Waldemar Anton - alle drei "harte Hunde" , wie Sahin sie nannte. "Denen geht's wirklich nicht gut" , sagte der Dortmund-Coach. "Es ging einfach gar nichts." Neben dem Trio sind auch Ramy Bensebaini, Alexander Meyer und Filippo Mane erkrankt, Niklas Süle fehlt zudem verletzt. Pascal Groß ist noch gesperrt.

"Ich hoffe, dass die Jungs wieder gesund werden" , sagte Sahin. Mit Blick auf das Bundesliga-Spiel am Dienstag (14.01.2024, 18.30 Uhr) bei Holstein Kiel räumte er jedoch auch ein: "Große Hoffnungen habe ich nicht."

Vier Spiele für Dortmund in elf Tagen

Zur Unzeit kommt die Krankheitswelle auch deshalb, weil nun innerhalb von elf Tagen vier Spiele anstehen: in Kiel, bei Eintracht Frankfurt, beim FC Bologna und gegen Werder Bremen. Dabei haben die gesunden Profis in den vergangenen Tagen wie unter Corona-Bedingungen nur in Kleingruppen trainiert.

In der Bundesliga braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Champions-League-Plätze in der Bundesliga zu verlieren. Nach der Niederlage gegen Leverkusen belegt der BVB den sechsten Tabellenplatz.

