Mutmaßliche "Reichsbürgerin" in Herdecke verhaftet

Beim Zugriff der mutmaßlichen "Reichsbürgerin" war laut Polizei ungewiss, ob die Frau Waffen besitzt. Die weiteren Ermittlungen führe der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Hagen. Weitergehende Auskünfte könnten aktuell nicht erteilt werden, hieß es am Freitagabend.

Die Behörden gehen immer wieder gegen die "Reichsbürger"-Szene vor. Bei einer bundesweiten Razzia hatten Fahnder im November auch zwei Objekte in NRW durchsucht - jeweils eine Wohnung in Dorsten im Kreis Recklinghausen und eine im sauerländischen Iserlohn. Insgesamt gab es Durchsuchungen von 20 Wohnungen in acht Bundesländern. Es ging um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Verfassungsschutz: Tausende "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" in NRW

"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an. Manche weigern sich unter anderem ein Knöllchen zu zahlen, andere wollen sogar einen eigenen Staat schaffen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene im Jahr 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu. In NRW zählte der Verfassungsschutz in seinem aktuellen Bericht 3.400 der sogenannten "Reichsbürger" und "Selbstverwalter".