Eine Grundschulklasse war im Waldstück Haard unterwegs, als die Kinder zufällig auf ein Hornissen-Nest stießen. Dann sollen die Insekten zugestochen haben.

Am späten Vormittag ging ein Anruf der ersten Gruppe bei der Feuerwehr im Kreis Recklinghausen ein. Die angerückten Einsatzkräfte untersuchten die Schulklasse am Waldrand und ordneten keine weitere Behandlung an.

Angriff auf weitere Schulklasse

Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen wollten, meldete eine zweite Grundschulklasse aus dem Wald, dass sie ebenfalls von Hornissen angegriffen worden sei. Auch hier wurden die Kinder und eine Begleitperson untersucht.

Glücklicherweise kam es weder bei den Kindern, noch bei den Erwachsenen zu allergischen Schockreaktionen. Nachdem der Einsatz beendet war, wurden die Kinder, in Absprache mit der Grundschule, von ihren Eltern am Waldrand abgeholt.

Gefahrenstelle gesichert

Anschließend sicherten Mitarbeiter des zuständigen Revierförsters und des Ordnungsamtes die Gefahrenstelle ab. Nun soll die Stadt entscheiden, was mit dem Hornissen-Nest passiert.

