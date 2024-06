Kein Public Viewing am Freitag im Westfalenpark Dortmund

Die geplanten Spiele Slowakei gegen Ukraine (15 Uhr), Polen gegen Österreich (18 Uhr) und Niederlande gegen Frankreich (21 Uhr) werden aber weiterhin in der Fanzone am Friedensplatz übertragen. Der Westfalenpark bleibt am Freitag zu den üblichen Zeiten geöffnet, aber ohne Programm auf der Festwiese. Die Stadt Dortmund machte zunächst keine Angaben, warum das Public Viewing im Westfalenpark ausfällt.

Am Samstag, den 22. Juni, wird das Public Viewing im Westfalenpark fortgesetzt. Gezeigt werden die Spiele Georgien gegen Tschechien (15 Uhr), das in Dortmund ausgetragene Spiel Türkei gegen Portugal (18 Uhr) und Belgien gegen Rumänien (21 Uhr).

Während der UEFA EURO 2024 bietet die Host City Dortmund ein kostenloses Public Viewing im Westfalenpark an. Bis zum 14. Juli werden dort alle verbleibenden Spiele in Dortmund, alle Partien der deutschen Nationalmannschaft und das Finale auf einer 144 Quadratmeter großen Leinwand live übertragen. Besucher können auf kleinen Fußballfeldern in der Soccer Area, an Tischkickern und Bolzboxen aktiv werden oder an einem kostenlosen Escape Game teilnehmen.

Alle Spiele auch in der Fan Zone am Friedensplatz

Die Fan Zone am Friedensplatz hat täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Alle Spiele der UEFA EURO 2024 werden dort live auf einem großen LED -Würfel übertragen, der aus vier Bildschirmen mit je 15 Quadratmetern Fläche besteht und die Spiele in vier Richtungen zeigt.

