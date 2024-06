Für mehr Vertrauen: Dortmunder Polizei und Vereine beschließen Kooperation

Es sind nur Unterschriften auf Papier, doch in der Realität könnten diese viel bewirken: In Dortmund sollen sich alle Menschen sicher fühlen. Dieses Ziel verfolgt die Dortmunder Polizei. Deshalb hat sie mit Gruppen und Vereinen von Menschen mit Migrationshintergrund eine Kooperationbeschlossen: Enge Zusammenarbeit, mehr Verständnis für einander, Perspektivwechsel und mehr Dialog.

Hintergrund ist der Tod von Mouhamed Dramé, der am 8. August 2022 in der Dortmunder Nordstadt bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde. Damals wurde klar, dass die Polizei in Teilen der Bevölkerung wenig Vertrauen genießt. Das will sie zurückgewinnen.

Dialog nach tödlichem Polizeieinsatz

Doch warum ist das überhaupt nötig? Ein Kurzer Rückblick: Am 8. August 2022 eskalierte ein Polizeieinsatz in der Dortmunder Nordstadt. Am Ende wurde der 16-jährige Mouhamed Dramé durch Kugeln aus einer Maschinenpistole der Polizei getötet. Aktuell läuft vor dem Dortmunder Landgericht ein Verfahren gegen mehrere Polizistinnen und Polizisten, die an dem Einsatz beteiligt waren.

