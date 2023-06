Sieger-Entwurf für Pina Bausch Zentrum in Wuppertal

Das New Yorker Architekturbüros Diller Scofidio + Renfro setzte sich im internationalen Planungswettbewerb gegen die Konkurrenten durch. Das Büro gilt als weltweit führendes Architekturbüro für Kulturbauten. Der zweite Platz ging an das Berliner Büro Hascher Jehle Design, auf dem dritten Platz landete das Münchener Architekturbüro Auer Weber.

Glasriegel als Kontrapunkt zur 60er Jahre-Architektur

Der Entwurf der New Yorker Architekten sieht einen großen transparenten Quader vor. Dieser Riegel aus Glas steht auf Stahlstelzen gleich neben dem denkmalgeschützten Schauspielhaus. Der Bau ragt weit auf den Vorplatz der früheren Domizils des Schauspiels. Fast bis an die große Straße, die an dem Platz vorbeiführt.

Anonymes Auswahlverfahren

Insgesamt hatten sich 52 Architekturbüros aus dem In- und Ausland an dem Wettbewerb beteiligt. Das Auswahlverfahren war sehr kompliziert. Bis zur letzten Runde des Verfahrens wussten die Beteiligten nicht, welches Büro die Entwürfe eingereicht hatte.

Allein die Qualität sollte ausschlaggebend sein. Dass es schließlich das New Yorker Büro werden sollte, spricht für dessen Qualität. Die Architekten waren unter anderem für die Renovierung und Erweiterung des Museums of Modern Art in New York verantwortlich.

Kosten noch unklar

Wann der erste Bagger loslegt, ist noch offen. Denn im nächsten Jahr muss die Stadt erst einmal herausfinden, was der Um- und Neubau des alten Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum kosten würde.

Letzte grobe Schätzungen gehen von mehr als 100 Millionen Euro aus.

Vier Programm-Säulen

Salomon Bausch

Das Pina-Bausch-Zentrum soll auf der sogenannten Kulturinsel am Wupperbogen ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs entstehen.

Laut Salomon Bausch, dem Sohn der Choreographin, soll das Zentrum das Tanztheater Wuppertal mit dem umfangreichen Repertoire der Choreographin beherbergen. Dazu die Pina Bausch Foundation mit dem reichhaltigen Archiv, ein internationales Zentrum für spartenübergreifende Tanzproduktionen und das partizipative Projektlabor "Forum Wupperbogen".