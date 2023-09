Basketball-Triumph: Physiotherapeut aus Gelsenkirchen bei WM dabei

Es war nicht nach dem historischen Halbfinalsieg gegen die USA , auch nicht beim letzten entscheidenden Korb zum Titel gegen Serbien, nicht bei der Nationalhymne für den Weltmeister und auch nicht, als Kapitän Dennis Schröder den WM -Pokal in den Himmel stemmte. " Nein ", sagt Holger Just, " am Tag NACH dem Finale bin ich in Tränen ausgebrochen. Ich hatte meine Frau am Telefon. Plötzlich wurde mir klar: Wir brechen die Zelte ab, fahren nach Hause. Es ist vorbei. "

Emotionalster Augenblick

Das war der emotionalste Augenblick des Physiotherapeuten, der die Basketball-Nationalmannschaft auf ihrer vierwöchigen Reise zum WM-Titel hautnah begleitet hat. " Ja, bei der Siegerehrung kommen auch ein paar Freudentränen, aber dieses Emotionale, dieses tief Emotionale, das hat man nur für sich in einsamen Augenblicken mit sich selbst. "

Inzwischen ist Holger Just wieder zu Hause. In Gelsenkirchen geht er seiner Hauptarbeit nach. In einer Rehaklinik an der Schalke-Arena leitet er die Physiotherapie mit 120 Beschäftigten. Und behandelt ganz normale Patienten und keine Weltmeister.

" Vergiss nie, wo Du herkommst "

Holger Just massiert Isaac Bonga

Überall in der Klinik hängen Transparente, die den Weltmeister Just feiern. Luftballons und Fähnchen verwandeln die Räume in einen schwarz-rot-goldenen Feiertempel. " Mir ist das fast peinlich ", sagt der, dem diese Huldigungen gelten. " Meine Mutter hat immer gesagt: 'Vergiss nie, wo Du herkommst.' Deshalb ist für mich die Mannschaft der Star. Ich habe so gut unterstützt, wie es ging mit den Kollegen. "

Und dann schaut er auf seine Goldmedaille. " Klar, Weltmeister ist man schon mit, hat 'ne schöne Medaille mitgenommen und tolle Erinnerungen auch. Aber diese ganzen Emotionen und Eindrücke müssen sich jetzt erst mal langsam setzen. "

Stars führen Familientelefonate während der Behandlung

Deshalb hat sich der 57-Jährige nach der Rückkehr aus Manila auch sehr schnell aus den Feierlichkeiten der Mannschaft zurückgezogen und ist zu Frau und seinen beiden Kindern nach Herten-Westerholt gefahren. " Die habe ich ja auch ganz schön vermisst ."

Besondere Nähe im Physioraum

Holger Just mit Superstar dennis Schröder

Es werde noch lange dauern, glaubt er, bis er alle Erlebnisse und Eindrücke rund um diesen historischen Triumph der Basketball-Nationalmannschaft verarbeitet hat: " Auf der Behandlungsbank bekommt man viele private Dinge mit. Gespräche mit und unter den Spielern. Man behandelt Leute wie Dennis Schröder oder Isaac Bonga. Dann geht ein Whatsapp-Call ein. Eine Familie ruft an. Also der Behandlungsraum, der Physiobereich ist ein ganz besonderer Bereich, wo eine ganz besondere Nähe da ist ."

Abschied nach fast 20 Jahren