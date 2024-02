Ehemann in JVA: Mutter in Essen getötet

Der 16-Jährige erklärte den Beamten am Telefon, dass seine Mutter vermutlich verletzt sei. Als die Polizei am Tatort in Essen eintraf, lag die 41 -jährige Mutter schwerstverletzt in ihrer Wohnung. Rettungskräfte versuchten vergeblich, das Leben der Frau zu retten. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Laut Polizei gab es vor Ort Hinweise darauf, dass der 47-jährige Ehemann für die Tat verantwortlich ist. Der Tatverdächtige meldete sich selbst bei der Polizei in Gelsenkirchen. Die Beamten konnten den Mann kurz darauf ohne Widerstand festnehmen.

Haftbefehl gegen Ehemann

Der 47-Jährige wurde am Freitagnachmittag einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen hat. Er ist jetzt in einer JVA untergebracht. Die Obduktion der toten Frau ergab, dass sie an den Folgen mehrerer Stichverletzungen starb.

Die Kinder der Familie (8 und 16 Jahre) wurden in der Nacht von Seelsorgern betreut und sind aktuell bei Angehörigen untergebracht. Das Jugendamt wurde eingeschaltet.

