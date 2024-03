Muscheln in Hammer Kurteichen müssen umgesiedelt werden

Für einige Tage sind Martijn Heijboer und Jan Peter Kooistra auf den Hammer Kurteichen unterwegs. Sie arbeiten für eine holländische Firma, die sich auf Gewässersanierung spezialisiert hat. Bevor es richtig losgeht, sammeln sie erst einmal die Muscheln vom Teichboden auf. Dazu ziehen sie mit einem Boot ein Netz über den Grund des Teiches. Darin fangen sich die Tiere, ohne dass sie sich verletzen.

In einigen Tagen werden sie dann umgesiedelt. " Auf dem Trockenen sitzen müssen sie bis dahin aber nicht ", erzählt Jan Peter Kooistra. " Die kommen in wasserdurchlässige Kisten und bleiben dann im See, bis sie abgeholt und in andere Teiche gebracht werden".

Vor eineinhalb Jahren wären die Kurteiche fast umgekippt

Eine holländische Firma hat sich auf Gewässersanierung spezialisiert

Auslöser für die Sanierung der Teiche war die große Trockenzeit in 2022. Da war in den Teichen am Ende so wenig Wasser, dass die Fische fast verendet wären. Künstlich musste damals Wasser zugeführt werden. Damals stand sogar im Raum, die Teiche zu beseitigen. Stattdessen hat sich Hamm jetzt für die umfassende Sanierung entschieden.

Erst die Muscheln raus, dann der Schlamm

Am Grund der Teiche ist eine meterdicke Schlammschicht. Die soll demnächst mit einem Spezialsauger entfernt werden. " Die Fische können davor flüchten, die Muscheln aber nicht ", erklärt Daniela Müller vom Grünflächenamt der Stadt. " Darum war es mir so wichtig, sie zu retten".

Teiche sollen durch die Sanierung nachhaltig erhalten werden

Der Schlamm am Boden ist die Ursache für alle Probleme, da ist sich Daniela Müller sicher. Darum wird er aufwendig abgepumpt und anschließend getrocknet. Dann muss er entsorgt werden. Das die Teiche nochmal in die Gefahr geraten, umzukippen, glaubt die Hammerin nicht. " Für die nächsten 30 bis 40 Jahre haben wir Ruhe. Wenn es zukünftig warm wird, dann verdunstet zwar wieder Wasser, aber wegen der fehlenden Schlammschicht ist von vornherein viel mehr Wasser im Teich ".

Neben Fischen und Muscheln finden sich auch Krebse

Ein bisschen überraschend für alle Beteiligten: auch Krebse finden sich im Netz. Während die Muscheln nicht für den Verzehr geeignet sind, gelten die durchaus als schmackhaft. Aber keine Sorge, auch die Krebse werden umgesiedelt.

Unsere Quelle: