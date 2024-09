Notruf-Mitschnitt im Dramé-Prozess vorgespielt: Tränen bei Angehörigen

In dem Mitschnitt sind vor allem zwei Personen zu hören: Alexander Gast, der Leiter der Jugendeinrichtung, in der Mouhamed Dramé untergebracht war, und ein Polizist, der den Notruf entgegen nahm.

Einrichtungsleiter spricht mit minutenlang im Notruf mit der Polizei

Aufgeregt schildert Gast die Lage. Er spricht sehr schnell: Ein Jugendlicher wäre im Innenhof. Halte sich ein Küchenmesser an den Bauch und reagiere nicht auf Ansprachen. Dann folgen Nachfragen des Polizisten: "Wie alt ist der?" "16" , antwortet Gast. Ob der deutsch sprechen würde? " Französisch und spanisch ."

Alexander Gast, Leiter der Jugendeinrichtung

Gast ist inzwischen etwas ruhiger und beschreibt, wo genau sich Dramé befinden würde. In einer Ecke, " hinter der Kirche vor dem Zaun. Da sind so Zacken drauf. Da kommt man nicht unverletzt drüber ." In den Innenhof käme man nur durch das Tor.

Gast berichtet im Notruf auch, dass Dramé zwei Tage zuvor in einer psychiatrischen Klinik war. Die Polizei hätte ihn dort hingebracht, weil Dramé suizidale Gedanken geäußert hätte. Währenddessen sind sowohl Polizisten in Uniform als auch in Zivil auf dem Weg.

Noch einmal schildert der Einrichtungsleiter dann genau, wo sich der 16-Jährige im Innenhof aufhält und dass er französisch und spanisch sprechen würde. " Sehr gut und sehr hilfreich ", antwortet der Polizist Gast. Das würde den Polizisten vor Ort helfen.

Situation im Innenhof eskaliert

Die sind inzwischen im Innenhof. " Die klären gerade auf und einer redet mit dem schon ", erzählt Gast. Der Polizist fragt in die Leitstelle: " Notruf weiter halten ?" Gast sieht währenddessen Polizeikräfte mit Tasern hantieren: " Wird der getasert, der Arme? " fragt er sein Gegenüber. Der Polizist erklärt ihm, dass das durchaus eine Möglichkeit wäre.