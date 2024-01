Zeugen fällt es schwer über Einsatz zu sprechen

Ein 30-jähriger Sozialarbeiter war zum Zeitpunkt der tödlichen Schüsse in unmittelbare Nähe zu den eingesetzten Polizisten. Während seiner Zeugenaussage vor dem Landgericht Dortmund stockt er immer wieder. Man merkt ihm an, dass es ihm nicht leicht fällt, über dieses Thema zu sprechen.

Am 8. August 2022 habe er im Garten der Einrichtung gesessen und sei von einem Jugendlichen in den hinteren Teil des Innenhofes gerufen worden. Dort habe sich Mouhamed Dramé in einer rund zweieinhalb Meter breiten Nische zwischen einer Kirchenwand und einem hohen Zaun aufgehalten.

Der 30-Jährige habe versucht Dramé anzusprechen und gesehen, dass der ein Küchenmesser in Richtung seines eigenen Bauches hielt. Mehrere Minuten habe er versucht, gemeinsam mit anderen Kollegen zu dem Jugendlichen mit "Brocken Schulfranzösisch" und Übersetzungsapps Kontakt aufzunehmen - ohne Erfolg. Sein Teamleiter sei daraufhin ins Büro gegangen und habe die Polizei verständigt.

Einsatzbesprechung: Schütze als " Last Man Standing "

Die sei kurze Zeit später eingetroffen - an einer Kreuzung in der Nähe der Jugendeinrichtung. Er sei dann von den Polizisten herangerufen worden und sollte schildern, wie die Situation im Innenhof aussehe, berichtet der 30-Jährige. Mouhamed sei in einer Krisensituation und nicht ansprechbar, habe er den Beamten erzählt.