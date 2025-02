Zum anderen agierte aber auch Mittelfeldspieler Pascal Groß überaus beeindruckend: Der 33-Jährige bereitete vier Tore vor. "Ich kenne ihn, ich weiß, was er kann", sagte Kovac. Groß sei mannschaftsdienlich und spiele alles, was ein Trainer verlange. Aber im zentralen Mittelfeld, etwas offensiver als auf der zuvor angestammten "Sechs" sei der gebürtige Mannheimer am stärksten. "Da glänzt er im Moment von Spiel zu Spiel."

Dortmunds Pascal Groß im Spiel gegen Union

Die Positionsänderung bei Groß ist ein Beispiel dafür, dass Maßnahmen von Kovac nun erstmals greifen. Zum ersten Mal seit seiner Amtsübernahme am 2. Februar hat der Kroate nun eine komplette Woche bis zum nächsten Spiel auf St. Pauli Zeit, im Training Inhalte zu vermitteln.

Jetzt hoffen Spieler, Verantwortliche und Fans von Borussia Dortmund, dass endlich Konstanz einkehrt und dass das Potenzial regelmäßig abgerufen wird. "Wir müssen auf dem Platz liefern, wir können sagen, was wir wollen, aber am Ende zählt nächste Woche Samstag" , sagte BVB-Kapitän Can. Und auch Sportdirektor Sebastian Kehl mahnte: "Ich möchte, dass keinen Millimeter nachgegeben wird, das wäre fatal."

